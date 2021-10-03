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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Her şeyi değiştiren karar! Mbaye Diagne... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak Göztepe maçını kazanarak moral kazanan Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda gidecek mi kalacak mı denilen Diagne'ye yedek kalmak yaradı. Göztepe maçında sonradan girerek iyi bir performans sergileyen Diagne, Marsilya maçında da sonradan girerek etkili oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 09:54 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 09:56
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Her şeyi değiştiren karar! Mbaye Diagne... (GS spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Göztepe maçını kazanarak moral kazanan Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor... Galatasaray'da gidecek mi kalacak mı denilen Mbaye Diagne'ye yedek kalmak yaradı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Her şeyi değiştiren karar! Mbaye Diagne... (GS spor haberi)

Senegalli yıldız, Göztepe maçında sonradan oyuna girmiş ve başarılı bir performans sergilemişti. Marsilya'da Halil Dervişoğlu'nun yerine girdi. Etkili oldu.

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