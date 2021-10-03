SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Her şeyi değiştiren karar! Mbaye Diagne... (GS spor haberi)

Süper Lig 'de son olarak Göztepe maçını kazanarak moral kazanan Galatasaray 'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor... Galatasaray'da gidecek mi kalacak mı denilen Mbaye Diagne'ye yedek kalmak yaradı.

Senegalli yıldız, Göztepe maçında sonradan oyuna girmiş ve başarılı bir performans sergilemişti. Marsilya'da Halil Dervişoğlu'nun yerine girdi. Etkili oldu.