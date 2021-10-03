Haberler Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Burak Elmas sözünü tutuyor! 1 milyarlık sponsor için...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Burak Elmas sözünü tutuyor! 1 milyarlık sponsor için...

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, dev bir sponsorluk anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da cumartesi günü Türk Telekom’un ismi stattan kaldırıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi için kısa sürede 10 yıl için 1 milyar lirayı geçecek olan anlaşmanın açıklanması bekleniyor. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 06:56
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Burak Elmas sözünü tutuyor! 1 milyarlık sponsor için...

Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi sözünü verdiği dev sponsorluk için geri sayıma geçildi. Galatasaray kulübü stadın isim hakkı konusunda yapılacan anlaşmayı kısa sürede kamuoyuna duyuracak. 10 yıldır isim hakkını elinde durulduran Türk Telekom'un yazısı stattan kaldırıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Burak Elmas sözünü tutuyor! 1 milyarlık sponsor için...

Yönetimin daha önce söz verildiği gibi Katarlı büyük bir şirketle her konuda anlaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı öğrenildi. Yeni anlaşmanın da 10 yılı kapsayacağı gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Burak Elmas sözünü tutuyor! 1 milyarlık sponsor için...

Takvim'in haberine göre kulübün, 10 yılda 100 milyon Euro (Yaklaşık 1 milyar lira) gelir elde etmesi bekleniyor. Anlaşmanın farklı sponsorlukları da kapsayacağı ifade ediliyor.

SON DAKİKA