Fatih Terim'den Rizespor - Galatasaray maçı öncesi açıklamalar! "En iyi sonucu alacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Rizespor maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;



"Kolay bir deplasman değil. Bizim en büyük dezavantajımız seyahatlerimiz. 3. gün oynayacağımız maç yine. En iyi sonucu alıp gideceğiz. Dünden beri yağmur yağıyor. Umarım saha ağırlaşmaz. Rize'nin durumu da malum. Onlar da kötü gidişe dur demek isteyecektir.



Pas yapmayı seven bir takımız. Sahanın iyi olması bizim için önemli. Her türlü şarta uymak zorundayız. Saha ağırlaşırsa ona göre bir plan yaparız. Rakiplerimizin kazandığı hafta daha baskıyla oynayacağız. Umarım iyi gidişimizi sürdürürüz."