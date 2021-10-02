Haberler Galatasaray Oğulcan şans bekliyor

Oğulcan şans bekliyor

Sarı-kırmızılı ekipte Oğulcan Çağlayan, Rizespor mücadelesinde şans bekliyor. Lisansı çıktıktan sonra iyice motive olan başarılı hücum oyuncusu, Fatih Terim'in rotasyon yapacağı Karadeniz ekibine karşı adını ilk 11'de görmek istiyor. İdmanlarda da hırsını Fatih Terim'e göstermek için elinden geleni yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Oğulcan şans bekliyor
Sarı-kırmızılı ekipte Oğulcan Çağlayan, Rizespor mücadelesinde şans bekliyor. Lisansı çıktıktan sonra iyice motive olan başarılı hücum oyuncusu, Fatih Terim'in rotasyon yapacağı Karadeniz ekibine karşı adını ilk 11'de görmek istiyor. İdmanlarda da hırsını Fatih Terim'e göstermek için elinden geleni yapıyor.
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