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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim'den takıma uyarı!

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçından gol yemeden 4 puanla ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marsilya maçını unuttu. Sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Avrupa Kupası dönüşü sıkıntı yaşanmaması için dizginleri eline aldı. Lazio galibiyetinin ardından Aslan ligde Alanyaspor'a mağlup olmuştu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim'den takıma uyarı!

Galatasaray bu sezon Avrupa kupaları ve Milli Takım dönüşlerinde sıkıntı yaşadı. Teknik direktör Fatih Terim, iyi bir rüzgar yakalamışken Çaykur Rizespor deplasmanında problem yaşanmaması için ipleri eline aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle ilk konuşmayı uçakta gerçekleştirdi. Marsilya maçını bir an önce unutmaları gerektiğini söyledi. İmparator "Biliyorum çok yoğun fikstürle sürekli konsantrasyonu yukarıda tutmak kolay değil ancak şu aşamada buna mecburuz. Herkes hemen Rize maçını düşünmeye başlasın" dedi.

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