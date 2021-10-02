GALATASARAY HABERLERİ - Fransızlardan Fatih Terim'e övgü! "Müthiş karizma"

Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçta teknik direktör Fatih Terim'in tavırları Fransızları kendisine hayran bıraktı. Fransız futbolseverler şu yorumları yaptılar:

Gömleğinin üst düğmeleri açık şekilde adeta çıldırmış Türk taraftarların önüne geldi.

Tribün liderlerini yanına çağırdı.

Tek bir el hareketiyle o aşırı motive taraftarları sakinleştirdi.

Hayatımda gördüğüm en karizmatik anlardan biriydi.

Efsane Fatih Terim, kızgın Galatasaray taraftarı ile konuşup olayların büyümesini engelledi.

TERİM'E ÖVGÜ

Dış basın da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i övgü yağmuruna tuttu. Fransız, İngiliz, İtalyan, Alman basını, İmparator'un takımını sahada başarıyla yönettiğini yazarken tecrübesi ve ikna edici tavırları ile taraftar olaylarının büyümesinin önüne geçtiğini yazdı.