Tribünler karıştı

Galatasaray'ın Marsilya deplasmanında tribünlerde istenmeyen olaylar yaşandı. Mücadelenin Polonyalı hakemi Pawel Raczkowski, maçın 35. dakikasında oyun alanının yakınına düşen bir meşale nedeniyle karşılaşmayı durdurdu. İki tribün arasında meşalelerin atılması üzerine Fransızca ve Türkçe uyarı anonsları yapıldı. Türkçe 'Galatasaray taraftarı sakin olalım, tahriklere kapılmayalım' anonsu duyuldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray tribününe giderek sakinleşmeleri yönünde telkinde bulundu. Öte yandan sarı - kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera da Galataray tribününe gitti. Marsilya kaptanı Payet de kendi taraftarına sakın olma çağrısında bulundu. Tribünde yaşananların sakinlemesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Polonyalı hakem, ilk yarının sonunda 8 dakikalık kayıp süreyi işaret etti. Ayrıca mücadelesi öncesi, Fransız tribünleri terör örgütü PKK'nın yanı sıra Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açarak Türk seyircileri tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftarlar, önce polis tarafından stadyumdan çıkarıldı. Ancak provokasyon bitmedi ve bir grup terör örgütü adına sloganlar attı. Gerginliğin artmasıyla Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazlarıyla müdahale etti.