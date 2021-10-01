Mutlu dönüyor!

SALİBA DİREĞE TAKILDI
Çıkan olaylar nedeniyle hakem Pawel Raczkowski ilk yarı 8 dakika uzatırken 45 8. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi. 50'de sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in arka direğe pasında Dieng bomboş durumda topu auta gönderdi. 59'da sol kanattan Payet'in köşe atışında arka direkte Saliba'nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 75'te ise yüreğimiz ağzımıza geldi. Van Aanholt'un Guendouzi'ye müdahalesi olmamasına karşın Polonyalı hakem Penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve kararı iptal etti. Maç golsüz sona ererken Galatasaray 1 puanı hanesine yazdırdı.