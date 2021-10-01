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Mutlu dönüyor!

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, gerilimi yüksek maçta Marsilya ile golsüz berabere kaldı. Puanını 4'e yükselten Cimbom liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 3. sırada yer aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 06:50
Mutlu dönüyor!
Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçlarına devam ediyor. Dün akşam Marsilya'ya konuk olan sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı. Maçın ilk tehlikeli atağı ev sahibi ekipten geldi. 8. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı. 17'de sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 35'te ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.

SALİBA DİREĞE TAKILDI

Çıkan olaylar nedeniyle hakem Pawel Raczkowski ilk yarı 8 dakika uzatırken 45 8. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi. 50'de sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in arka direğe pasında Dieng bomboş durumda topu auta gönderdi. 59'da sol kanattan Payet'in köşe atışında arka direkte Saliba'nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 75'te ise yüreğimiz ağzımıza geldi. Van Aanholt'un Guendouzi'ye müdahalesi olmamasına karşın Polonyalı hakem Penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve kararı iptal etti. Maç golsüz sona ererken Galatasaray 1 puanı hanesine yazdırdı.

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