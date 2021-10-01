"Marcao haksız değil!"

Galatasaray'ın kalesini 11 yıl koruyan, A Milli Takım ve sarı kırmızılı takıma kaptanlık yapan Hayrettin Demirbaş, Marcao'nun yokluğunun Galatasaray'ı liderlikten ettiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Demirbaş, "Bana göre takımın ve defansın en önemli adamı Marcao'ydu, hatta bir ara onu gönderme ihtimali doğdu. Eğer Marcao gönderilseydi, Galatasaray geçiş dönemini çok zor atlatacaktı. Allah'tan bu hatadan dönüldü. Bütün defansı toparlayan futbolcu Marcao... Takımın yüzde 30'u... Nelson ayarında Türkiye'de çok stoper var. Çok pozisyon hatası yapıyor" dedi. Demırbaş, "Kerem Aktürkoğlu olayında herkes Marcao'yu suçluyor; ama ben öyle düşünmüyorum. Yaşın küçük olmasına rağmen, sus işareti yapıyorsun. Zaten defans oyuncususun, baskı altında, üzerine yük biniyor. Atak üstüne atak karşılıyor. Sinirleri yıpranıyor. Bir de öyle sus işareti gelince, kendine hakim olamadı. İnsanın kendine yaptığını kimse yapmıyor. Keşke öyle bir olay olmasaydı. Bu olay olmasaydı ve Marcao ceza almasaydı, şu anda Galatasaray liderdi. Net konuşuyorum. Marcao takımın en az yüzde 30'u... Durduğu yeri biliyor, doğru hamleler yapıyor" diye konuştu.

MUSLERA'YA ŞAŞIRDIM

Muslera'yı çok beğendiğini ifade eden Hayrettin Demirbaş, bir anısını da paylaştı: Muslera'ya hayranım, devamlılığı var. Bazen hataları olabilir; ama genelde çok başarılı. Florya'da 100. yıl organizasyonunda Muslera'yla karşılaştım. Hiç tanımama rağmen, geldi bana sarıldı. Hayrettin nasılsın' dedi. Şaşırdım kaldım, ne kadar iyi bir insan. Şaşırdım kaldım!...

DIAGNE'NİN DURUŞU YETER

Mbaye Diagne'nin takım için çok önemli olduğunu belirten Hayrettin Demirbaş, "Haftalardır yorumlarla Diagne'yi küstürmeye çalışıyorlar. Diagne'nin sahada duruşu her zaman için Galatasaray adına bir avantajdır. Nerede duracağını, ne yapacağını biliyor. 11'de oynatmak zorunda değilsin; sonradan oyuna girse bile, kafa topuna çıkar, duvar olur, top saklar; illaki takıma faydalı olur. Bunlar da lazım. Her zaman tak tak gol atamazsın. Bazen birden fazla forvetle oynayıp, rakibi defansı açacaksın. Diagne bu takımın futbolcusu. Transfer bitmiş, küstürmek yerine onu motive edeceksin" dedi.