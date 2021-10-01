GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'tan Matteo Guendouzi'ye olay sözler

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Olympique Marsilya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sona ererken müsabakada temsilcimizin aleyhine verilen penaltı kararı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmada Marsilya'nın Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi ile tartışma yaşayan Hollandalı yıldız Patrick van Aanholt'tan flaş bir paylaşım geldi. Van Aanholt sosyal medya hesabından Guendouzi hakkında, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. Ben o peruğu kafandan çıkarmadan önce rahatlaman gerek" ifadelerini kullandı.