Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'tan Matteo Guendouzi'ye olay sözler

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'tan Matteo Guendouzi'ye olay sözler

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Marsilya ile karşılaştığı maçta Matteo Guendouzi ile tartışma yaşayan Patrick van Aanholt, mücadele sonrası Fransız futbolcuyla ilgili olay bir paylaşıma imza attı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 14:30
GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'tan Matteo Guendouzi'ye olay sözler

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Olympique Marsilya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sona ererken müsabakada temsilcimizin aleyhine verilen penaltı kararı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmada Marsilya'nın Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi ile tartışma yaşayan Hollandalı yıldız Patrick van Aanholt'tan flaş bir paylaşım geldi. Van Aanholt sosyal medya hesabından Guendouzi hakkında, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. Ben o peruğu kafandan çıkarmadan önce rahatlaman gerek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA