Fatih Terim: Gurur duydum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaş ortalaması oldukça genç takımıyla verdiği mücadeleden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Marsilya'yı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Dersimize iyi çalıştık. Çok adamla hücum yaptıkları için Berkan'la iyi kapattık. İlk yarıda taktiksel anlamda iyi cevap verdik ve bize pres yapmalarına müsaade etmedik. Genç oyuncularımın performansından gurur duydum" dedi.



DEVREYE 1-0 GİREBİLİRDİK

İlk yarının sonunda çok net bir fırsattan yararlanamadıklarını söyleyen Terim, "Her zaman ilk yarının sonunda yediğimiz golü bu sefer atsaydık başka olurdu. Cicaldau da hakeme takıldı, hakeme gösterdiğimizde 'kötü şans' nedeniyle orada olduğunu söyledi. Bazen savunmayı da doğru yapmak gerekir. Mağlup olmadan lider olmak hoş bir şey. Taraftarlara da çok teşekkür ederim. Büyük kalabalığa rağmen hiçbir şeyden çekinmediler" sözlerini kullandı.