Çok heyecan duyuyorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sürekli öğretmek için değil, aynı zamanda öğrenmek için de çabaladığını, herkesin fikrine önem verdiğini söyledi. Göztepe maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında sorulara duygusal cevaplar vermesiyle ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Terim, "O gün sorulan soru, içinde bulunduğum durumun ve duygusal bir cevap olduğunun farkındaydım. Öyle geçti açıkçası. Ben duygularla yaşayan bir insanım. Olumlu ve olumsuz tüm hislerini mesai arkadaşlarımla, Galatasaray taraftarı ile paylaşan, onunla büyüyen bir insanım" diye konuştu.

PİŞMANLIK DUYMADIM

Sarı-kırmızılı takımda gözünü açtığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: Burada kazandım ve burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duyguları neredeyse Galatasaray ile onunla beraberken tattım. Başka yerde bu olmadı. Bununla birlikte Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık da duymadım. O yüzdendir ki Galatasaray ile ilişkim üzerine konuşulduğunda, böyle bir soru sorulduğunda duygusal bir ruh haline bürünüyorum. Çünkü 68 yıllık hayatımın yarım asrını Galatasaray için verdim. Dolayısıyla bu yarım asır yılı karar vererek geçirdim. Çok dinlerim.

FİKİRLERİNİ SORARIM

Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştığını kaydeden Terim, "Fikirlerini sorarım. Benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için çok önemlidir. Sürekli öğretmek için değil, aynı zamanda öğrenmek için de çabalarım. Bunların hepsi bittikten sonra da elbette son aşamada benim kararım beklenir. Belki de sonunda tüm doğrular ve yanlışlar vereceğiniz o karara bağlıdır" diye konuştu.

ÖNCE SEVGİ

Terim, Alanya maçındaki tepkilerle ilgili ise, "Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nerede olurlarsa olsunlar aynı sevgi ile Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'da 50 yıldır gördüğüm ve anlatmak istediğim budur" ifadesini kullandı.

MOTİVE OLUYORUM

Bir karar alırken üzerinde çok düşünüyorum" diyen Terim şöyle devam etti: Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Onların üzerimdeki sorumluluğunu bilerek onları üzmemek için hareket ederim. Sonunda olumlu veya olumsuz her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor maalesef. Bugün 1998-2002 arası doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları da anlayabildiğimi, onlarla da aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşüncüler üzerinde hemfikir olduğumuzu görmek beni motive ediyor.