Son dakika spor haberleri | Fransız polisinden Galatasaray taraftarına skandal müdahale!

Marsilya ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi öncesi, Fransız tribününden biri Yunanistan bayrağı açarak Türk seyircileri tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftar, polis tarafından stadyumdan çıkarıldı.

İki tribün arasındaki gerginlik ise dakikalar geçtikçe yükseldi. Bu gerginlik üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazlarıyla birlikte müdahale etmeye başladı.

Yoğun biber gazı kullanımı ise büyük tepki topladı.