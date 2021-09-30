Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri | Fransız polisinden Galatasaray taraftarına skandal müdahale!

Son dakika spor haberleri | Fransız polisinden Galatasaray taraftarına skandal müdahale!

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına Marsilya deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ı taraftarları Fransa'da da yalnız bırakmadı. Maç öncesinde Fransızların Yunan bayrağı açması üzerine ortam gerildi. Fransız polisi Galatasaray taraftarına yoğun biber gazıyla müdahale etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 21:07 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 21:15
Son dakika spor haberleri | Fransız polisinden Galatasaray taraftarına skandal müdahale!

Marsilya ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi öncesi, Fransız tribününden biri Yunanistan bayrağı açarak Türk seyircileri tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftar, polis tarafından stadyumdan çıkarıldı.

İki tribün arasındaki gerginlik ise dakikalar geçtikçe yükseldi. Bu gerginlik üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazlarıyla birlikte müdahale etmeye başladı.

Yoğun biber gazı kullanımı ise büyük tepki topladı.

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