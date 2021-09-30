Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Girişimler başladı! Galatasaray'a 18'lik golcü Ricardo Pepi

Son dakika spor haberi: Girişimler başladı! Galatasaray'a 18'lik golcü Ricardo Pepi

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed'den beklenen verimi alamayan Galatasaray'da golcü takviyesi için kollar sıvandı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda gençleşme operasyonu ara transfer döneminde de sürecek. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Cimbom, aradığı ismi MLS ekibi Dallas'ta buldu. Aslan, geleceğin büyük bir yıldız adayı olarak gösterilen 18 yaşındaki futbolcu Ricardo Pepi'nin peşine düştü. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Girişimler başladı! Galatasaray'a 18'lik golcü Ricardo Pepi

Ara transfer döneminde kadrodaki değişimi sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Özellikle bu sezonki performansı beklentilerin çok altında kalan golcü futbolculardan Mostafa Mohamed ile devre arasında yollarını ayıracağı belirtilen sarı-kırmızılılar için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi. İddiaya göre Aslan Ricardo Pepi ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Girişimler başladı! Galatasaray'a 18'lik golcü Ricardo Pepi

VANCOUVER'A KARŞI İZLEDİLER
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın MLS ekibi FC Dallas'ta forma giyen oyuncu için girişimlere başladığı öne sürülüyor. Sarı- Kırmızılı kulübün scout ekibinin 3 gün önce FC Dallas'ın Vancouver ile oynadığı maçta 18 yaşındaki forveti canlı olarak izlediği belirtiliyor. Galatasaray'ın dışında Ajax ve Roma da yıldız oyuncunun peşinde.

Son dakika spor haberi: Girişimler başladı! Galatasaray'a 18'lik golcü Ricardo Pepi

Bu sezon 25 maçta 12 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç forvetin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1 kez ABD Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan Ricardo Pepi geleceğin büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyor.

Son dakika spor haberi: Girişimler başladı! Galatasaray'a 18'lik golcü Ricardo Pepi

Meksika asıllı genç futbolcu 1.85 boyunda ve güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Transfermarkt verilerine göre FC Dallas forması giyen Ricardo Pepi'nin piyasa değeri 2.5 milyon euro.

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