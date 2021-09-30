SON DAKİKA SPOR HABERİ - Aslan liderliğini perçinlemek istiyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Marsilya maçı 11'i

Bu sezon Avrupa'yı yeniden fethetmeye hazırlanan Galatasaray bugün Marsilya'ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Lazio'yi 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Cimbom'un ikinci rakibi Marsilya. Fatih Terim ve aslanlarının tek hedefi rakibi 'mars' ederek 2'de 2 yapmak. G.Saray, Fransa deplasmanına ligde aldığı Göztepe galibiyeti sonrasında moralli şekilde uçtu.

AVANTAJ SAĞLARIZ

Fatih Terim son idman öncesi oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Lazio gibi grubun en güçlü gösterilen kulübünü mağlup etmeyi başardık. Marsilya'yı da yenersek büyük avantaj yakalarız. Bu sebeple herkes maçın başından sonuna kadar çok dikkatli olsun" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı oyuncular da zorlu Marsilya karşılaşması öncesi bir hayli hırslı.

89. MAÇA ÇIKIYOR

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 88 Avruap Kupası maçına çıktı. Geride kalan mücadelelerde İmparator'un öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet, 19 beraberlik elde etti. Terim döneminde Galatasaray 88 maçta rakip ağlara 121 gol bıraktı. Kalesinde ise 131 gol gördü. Bugün galibiyet ve gol sayısını artırmaya çalışacak.

MARSILYA-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

MARSİLYA: MANDANDA, SALİBA, GONZALEZ, PERES, LİROLA, DİENG, GUENDOUZİ, RONGLER, GERSON, CENGİZ, HARİT

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLİN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, CİCALDAU, KEREM, HALİL