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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, bu maçtan da 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor. İşte Galatasaray adına olacak kilit oyuncu ve Marsilya maçının şifresi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:37
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, kritik maç öncesi Marsilya'nın son durumunu değerlendirdi. Polonyalı golcü Milik'in sakatlıktan döndüğünü ve hazır durumda olduğunu ifade eden Timurlenk, Payet'in de büyük tehlike yaratabileceğini belirtti. Timurlenk ayrıca Galatasaray adına kilit oyuncunun Cicaldau olacağını söyledi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

MARSİLYA'DA O İSİMLERE DİKKAT!

'Pazar günü evinde ligdeki ilk mağlubiyetini alan Marsilya, farklı dizilişi ile artıları olduğu kadar eksileri de olan bir takım. Sampaoli, takımını sahaya 3-2-2-3 şeklinde diziyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

Üçlü defansın önünde Gueye ve Lirola'nın önünde Gerson ve Guendouzi'nin bir dikdörtgen oluşturduğunu ve öndeki ikili dikine hücuma giderken arkadaki ikilinin üçlü defans ve kanat oyuncularının kademesi için oyunu enlemesine kontrol ettikleri bir diziliş bu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

PAYET YİNE SAHTE 9 OYNAYACAK!

Santrforları Milik sakatlıktan yeni döndü. Bu yüzden de takım kaptanı Payet bugün yine sahte 9 pozisyonunda oynayacak. Frikik ve penaltıları da atan Payet, orta saha derinliğine geldiğinde bölgenin öndeki ikilisi dikine hücumlarla kanatlarda oynayan De La Fuente ve Cengiz'i pozisyona sokmayı hedefliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

G.Saray, ortanın sağ ve solunda geniş boşluklar bırakan Marsilya karşısında ancak topu Kerem ve Morutan'ın koşu kulvarlarına attığı takdirde hücum zenginliğine kavuşabilir.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

G. SARAY'IN 115 KM'NİN ÜSTÜNE ÇIKMASI GEREK

Fransızlar öndeki üçlüyle G.Saray'a pres uygulayacak. Bu oyunda kilit adam, Marsilya'nın orta saha dikdörtgeninden topla çıkması gereken Cicaldau. G.Saray için birinci şart 115 km koşu mesafesinin üzerine çıkması gerek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

Sampaoli'nin oyunu Rus ruleti gibidir. Bunun en son örneği, kaybettikleri son Lens maçı. Önce iyi mücadele sonra rakibin yumuşak karnını delme mecburiyeti...'

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