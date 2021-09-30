SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Marsilya maçının şifresi! Kilit adam... (GS spor haberi)

Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, kritik maç öncesi Marsilya'nın son durumunu değerlendirdi. Polonyalı golcü Milik'in sakatlıktan döndüğünü ve hazır durumda olduğunu ifade eden Timurlenk, Payet'in de büyük tehlike yaratabileceğini belirtti. Timurlenk ayrıca Galatasaray adına kilit oyuncunun Cicaldau olacağını söyledi.



MARSİLYA'DA O İSİMLERE DİKKAT! 'Pazar günü evinde ligdeki ilk mağlubiyetini alan Marsilya, farklı dizilişi ile artıları olduğu kadar eksileri de olan bir takım. Sampaoli, takımını sahaya 3-2-2-3 şeklinde diziyor.