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Savunma sıkıntı

Galatasaray bu sezon kalesini bir türlü gole kapatamıyor. Aslan 14 resmi maçın 12'sinde gol yedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Savunma sıkıntı

Sadece Lazio ve Giresunspor karşılaşmalarında takım savunması başarılıydı. Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Cimbom rakip ağları 21 defa sarsarken, kalesinde 22 gol gördü. Teknik direktör Fatih Terim, Marsilya mücadelesi öncesinde taktik idmanlarda savunma sorununa özel yer ayırdı.

ÇALIŞMAYA DEVAM
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk İstanbul'da bırakıldı. İstanbul'da kalan bu dört futbolcu Florya'da özel program dahilinde çalışmalarına devam edecek.

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