Savunma sıkıntı

Sadece Lazio ve Giresunspor karşılaşmalarında takım savunması başarılıydı. Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Cimbom rakip ağları 21 defa sarsarken, kalesinde 22 gol gördü. Teknik direktör Fatih Terim, Marsilya mücadelesi öncesinde taktik idmanlarda savunma sorununa özel yer ayırdı.

ÇALIŞMAYA DEVAM

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk İstanbul'da bırakıldı. İstanbul'da kalan bu dört futbolcu Florya'da özel program dahilinde çalışmalarına devam edecek.