Marsilya Galatasaray maçı nasıl CANLI izlenir? (ŞİFRESİZ) Marsilya Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar... | GS MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak.

Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Fatih Terim'in öğrencileri liderliğini sürdürmek istiyor. Türkiye'de Exxen platformunda yayınlanacak olan karşılaşma birçok yabancı kanalda da canlı olarak yayınlanıyor.

MARSİLYA – GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK MÜMKÜN MÜ?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray gruptaki ikinci maçında Fransız ekibi Marsilya ile karşı kaşıya gelecek. Marsilya – Galatasaray mücadelesi 30 Eylül saat 22:00'de, Stade Velodrome'de oynanacak. maç Exxen platformundan yayınlanacak. Platform şifreli olduğu için, sadece üyesi olanlar ve CBC Sport üzerinden maçı izleyebilecek.

Bunun yanında UEFA Galatasaray Marsilya maçı yaklaşırken taraftarlara müjdeli haber Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan geldi. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de yapılacak Galatasaray Marsilya maçı CBC kanalından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

Marsilya – Galatasaray maçını CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H – Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

İŞTE MARSİLYA-GALATASARAY MAÇINI CANLI OLARAK YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR:

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray