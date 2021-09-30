GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fernando Muslera sözleri!

Demiral, Muslera ile eşlerinin de tanıştığını ve birbirlerine duydukları saygı nedeniyle güzel bir ilişki kurduklarını belirtti. Demirel'in Muslera sözleri şu şekilde:

"MUSLERA BEĞENDİĞİM BİR KALECİYDİ"

Muslera ile karşılaştığımızda sahada birbirimize saygımız vardı, benim herkese saygım var zaten. Kalecilik mevkiisinden dolayı, biraz daha Muslera'yı takip ettiğimden dolayı beğendiğim bir kaleciydi.