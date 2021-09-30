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GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fernando Muslera sözleri!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, Galatasaray'ın tecrübeli filebekçisi Fernando Muslera ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Demirel, "Birbirimize saygımız var. İnşallah uzun yıllar Galatasaray kalesini korur. Orada olmak ona çok yakışıyor. Yabancılar sıralamasına koyarsak Muslera'yı ilk 3'e koyarım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:14
GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fernando Muslera sözleri!

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kaptanlığını yapan efsane file bekçisi Volkan Demirel, beIN Sports'ta Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile olan özel ilişkisini anlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fernando Muslera sözleri!

Demiral, Muslera ile eşlerinin de tanıştığını ve birbirlerine duydukları saygı nedeniyle güzel bir ilişki kurduklarını belirtti. Demirel'in Muslera sözleri şu şekilde:

GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fernando Muslera sözleri!

"MUSLERA BEĞENDİĞİM BİR KALECİYDİ"

Muslera ile karşılaştığımızda sahada birbirimize saygımız vardı, benim herkese saygım var zaten. Kalecilik mevkiisinden dolayı, biraz daha Muslera'yı takip ettiğimden dolayı beğendiğim bir kaleciydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fernando Muslera sözleri!

Uçak seyahatlerinde denk geldik, sıcaklığını içtenliğini hissettim. O da benden hissetti demekki ki devam ettik. Eşlerimiz konuştu, yine tatilde denk geldik bir kere daha. Aramızda güzel bir ilişki oluştu."

GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fernando Muslera sözleri!

"GALATASARAY'DA OLMAK ONA ÇOK YAKIŞIYOR"

"Birbirimize saygımız var. İnşallah uzun yıllar Galatasaray kalesini korur. Orada olmak ona çok yakışıyor. Yabancılar sıralamasına koyarsak Muslera'yı ilk 3'e koyarım"

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