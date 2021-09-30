CANLI SKOR | Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda izlenir? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya deplasmanında... (GS MAÇI)

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak. İşte maç öncesi tüm bilinmesi gerekenler...

MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR İÇİN TIKLAYIN!

MARSILYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!

Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.

SACHA BOEY VE BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA DAHİL EDİLDİ!

Galatasaray'ın Marsilya maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban

MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta) Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray