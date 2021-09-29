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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Radamel Falcao'dan şok hamle! Galatasaray... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı futbolcu Rademel Falcao'dan flaş bir hamle geldi. Yıldız oyuncu, vergilerden dolayı sarı kırmızılılara ekstra fatura çıkardı. Falcao, alacağı paranın İspanya'daki yüzde 45 vergisini de istedi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Radamel Falcao'dan şok hamle! Galatasaray... (GS spor haberi)

Radamel Falcao, son golünü yine Galatasaray'a attı, vergilerden dolayı sarı-kırmızılılara ekstra fatura çıkardı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Radamel Falcao'dan şok hamle! Galatasaray... (GS spor haberi)

Yıllık 6.5-7 milyon euroları bulan yüksek maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda fazla pek varlık göstermeyen Kolombiyalı golcü, Türkiye'den ayrıldıktan sonra da kulübe yük bindirmeye devam ediyor. Milliyet'in haberine göre; bu sezon Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Falcao, bu kez de 280 bin Euro'luk ekstra vergi faturası çıkardı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Radamel Falcao'dan şok hamle! Galatasaray... (GS spor haberi)

Geçen sezondan alacağı 2.6 milyon Euro'ya ek olarak bu sezonki alacaklarına karşılık da 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlanan tecrübeli forvet, toplamda 5.6 milyon Euro bulan ücretinin vergisini İspanya'ya göre talep etti. Falcao yönetime, "İspanya'da benim hesabıma geçecek paranın yüzde 45 vergisi var" dedi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Radamel Falcao'dan şok hamle! Galatasaray... (GS spor haberi)

Normal şartlarda Galatasaray, Falcao'ya 5.6 milyon Euro'luk alacağını Türkiye'de yapmış olsaydı % 40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin Euro maliyeti olacaktı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, İspanya'da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin Euro'ya çıkacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Radamel Falcao'dan şok hamle! Galatasaray... (GS spor haberi)

Böylece Türkiye ile İspanya arasındaki yüzde 5'lik vergi farkından dolayı 280 bin Euro da kulübe ek bir maliyet olarak yansıyacak.

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