SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Radamel Falcao'dan şok hamle! Galatasaray... (GS spor haberi)

Normal şartlarda Galatasaray, Falcao'ya 5.6 milyon Euro'luk alacağını Türkiye'de yapmış olsaydı % 40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin Euro maliyeti olacaktı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, İspanya'da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin Euro'ya çıkacak.