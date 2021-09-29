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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Bir dakika düşünmem bırakırım!

Galatasaray'da soın dakika haberi... Göztepe maçı sonrası çok duygusal olan Fatih Terim yapılan eleştiriler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Başkan Elmas yaşanan sıkıntılı sürece rağmen Terim'e desteğini sürdürüyor. Tecrübeli teknik adamın Başkan Burak Elmas'a, "G.Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar vrediğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve giderim" diye konuştuğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Bir dakika düşünmem bırakırım!

Göztepe maçı sonrası çok duygusal bir toplantı yapan Fatih Terim'in TT Stadı'na istifası cebinde geldiği ortaya çıktı. Takvim'in aldığı bilgiye göre tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Bir dakika düşünmem bırakırım!

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada hakkında yapılan sert eleştiriler nedeniyle çok sıkıntılı olan Terim'in Başkan Elmas'a içini döktüğü ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı belirlendi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Bir dakika düşünmem bırakırım!

"BENDEN FAZLA KİMSE ÜZÜLEMEZ"
Terim'in "G.Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve giderim" dediği ifade edildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Bir dakika düşünmem bırakırım!

Başkan Elmas'ın ise Terim'e desteğini sürdürdüğü ve "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.

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