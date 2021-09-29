SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Bir dakika düşünmem bırakırım!

Göztepe maçı sonrası çok duygusal bir toplantı yapan Fatih Terim'in TT Stadı'na istifası cebinde geldiği ortaya çıktı. Takvim'in aldığı bilgiye göre tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada hakkında yapılan sert eleştiriler nedeniyle çok sıkıntılı olan Terim'in Başkan Elmas'a içini döktüğü ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı belirlendi.