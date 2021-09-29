GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Marcao dönüyor
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de cezası süren Brezilyalı stoper Marcao, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında mükemmel oynamıştı. Yıldız futbolcu Olympique Marsilya’ya karşı yine sahada olacak. (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Avrupa arenasında en büyük şansı Marcao… Lazio maçında Victor Nelsson ile birlikte müthiş bir ikili oluşturan Brezilyalı stoper Marsilya deplasmanında yine 11'de olacak. Cezasının bitmesine 2 maç kalan 25 yaşındaki stoper, Fransız temsilcisi karşısında özel görevlerle donatılacak. Bu maçta Marcao sol stoperden hücumu ilk şekillendiren isim olacak. Nelsson da daha iyi performans sergilediği sağ stopere geçebilecek. Fatih Terim iki genç stoperi üzerinden oyunu kurgulayacak.