SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla sezona fırtına gibi giren Cengiz Ünder UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla sezona fırtına gibi giren Cengiz Ünder UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
MARSİLYA'NIN EN BÜYÜK KOZU CENGİZ ÜNDER
Marsilya'nın en formda isimlerinden birisi olan Cengiz Ünder ligde 3 Avrupa Ligi'nde de 1 gole imza attı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray maçında Fransız kulübün en büyük kozu Cengiz Ünder olarak dikkat çekiyor.
YAKIN TAKİPTELER
Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya evinde perşembe günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç öncesi Galatasaray Fransızlar tarafından yakından takip ediliyor.
"G.SARAY İYİ DURUMDA DEĞİL"
Sarı kırmızılıların Göztepe maçını değerlendiren Fransız basını, "Galatasaray, Marsilya maçından önce iyi durumda değil" başlığını attı. Sarı kırmızılıların Göztepe'yi 2-1'lik skorla yendiği maçta güven vermediğini belirtti.
"OYNADIĞI FUTBOL GÜVEN VERMEDİ"
Haberin devamında, "Ligdeki son dört maçında iki beraberlik ve iki mağlubiyetle çok kötü bir performans gösteren Galatasaray, dün gece ligde 18. sırada yer alan Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek üç puanı aldı. Ancak Galatasaray oynadığı futbolla güven vermedi." dedi.
ZİRVEYE YERLEŞTİ
Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria bu sezon kadrosuna 11 yeni transfer katarken yeni transferlerin içerisinden en çok Cengiz Ünder'den memnun olduğunu açıklamıştı. Fransa ligue1'in resmi sitesi milli futbolcunun Marsilya formasıyla gösterdiği performansı sitesine taşırken Cengiz Ünder hazırlanan listede zirveye yerleşti.
TARİHE GEÇTİ
Milli futbolcu Fransa'da Marsilya forması giyen ilk 4 lig maçında 3 veya daha fazla gol atan son 10 oyuncu arasına girdi. Cengiz listede dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile zirveye de yer alırken Dimitri Payet'i de yakaladı.