SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

"OYNADIĞI FUTBOL GÜVEN VERMEDİ"



Haberin devamında, "Ligdeki son dört maçında iki beraberlik ve iki mağlubiyetle çok kötü bir performans gösteren Galatasaray, dün gece ligde 18. sırada yer alan Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek üç puanı aldı. Ancak Galatasaray oynadığı futbolla güven vermedi." dedi.