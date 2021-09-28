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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılara rakip olacak olan Marsilya'da Cengiz Ünder detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:11
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla sezona fırtına gibi giren Cengiz Ünder UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

MARSİLYA'NIN EN BÜYÜK KOZU CENGİZ ÜNDER

Marsilya'nın en formda isimlerinden birisi olan Cengiz Ünder ligde 3 Avrupa Ligi'nde de 1 gole imza attı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray maçında Fransız kulübün en büyük kozu Cengiz Ünder olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

YAKIN TAKİPTELER

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya evinde perşembe günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç öncesi Galatasaray Fransızlar tarafından yakından takip ediliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

"G.SARAY İYİ DURUMDA DEĞİL"

Sarı kırmızılıların Göztepe maçını değerlendiren Fransız basını, "Galatasaray, Marsilya maçından önce iyi durumda değil" başlığını attı. Sarı kırmızılıların Göztepe'yi 2-1'lik skorla yendiği maçta güven vermediğini belirtti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

"OYNADIĞI FUTBOL GÜVEN VERMEDİ"

Haberin devamında, "Ligdeki son dört maçında iki beraberlik ve iki mağlubiyetle çok kötü bir performans gösteren Galatasaray, dün gece ligde 18. sırada yer alan Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek üç puanı aldı. Ancak Galatasaray oynadığı futbolla güven vermedi." dedi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria bu sezon kadrosuna 11 yeni transfer katarken yeni transferlerin içerisinden en çok Cengiz Ünder'den memnun olduğunu açıklamıştı. Fransa ligue1'in resmi sitesi milli futbolcunun Marsilya formasıyla gösterdiği performansı sitesine taşırken Cengiz Ünder hazırlanan listede zirveye yerleşti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ:  Dikkat çeken detay! Cengiz Ünder ve Galatasaray... (GS spor haberi)

TARİHE GEÇTİ

Milli futbolcu Fransa'da Marsilya forması giyen ilk 4 lig maçında 3 veya daha fazla gol atan son 10 oyuncu arasına girdi. Cengiz listede dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile zirveye de yer alırken Dimitri Payet'i de yakaladı.

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