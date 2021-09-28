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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni lideri! Alexandru Cicaldau...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Cimbom, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken, maçta adeta resital yapan Alexandru Cicaldau, 'takımın lideri benim' mesajıonı verdi. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 06:50
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Galatasaray'ın yeni lideri! Alexandru Cicaldau...

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, 90 dakika forma giydi. Cicaldau, Göztepe karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golün asistini yapan isim oldu. Mücadelede 12 ikili mücadeleye giren Rumen futbolcu, bunların 4'ünden başarıyla ayrılırken, 2 hava topunun 4'ünde başarı sağladı.


68 kez topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, 49 pas girişiminin 37'sinde isabet sağladı. 5 uzun top denemesinden 4'ünü takım arkadaşlarına aktaran Cicaldau, 2 de şut pası verdi. Öte yandan savunmasına da yardımcı olan Cicaldau, 2 kez topu uzaklaştırdı, 1 şuta engel oldu ve 1 de top çaldı. Cimbom'un saha içindeki yeni lideri olduğunu ortaya koydu.

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