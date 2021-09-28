SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaraylı Berkan Kutlu'ya A Milli Takım müjdesi! Stefan Kuntz...

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını Aslantepe'de izlerken dikkatini en çok Berkan Kutlu çekti.

12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı. 23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı.

Sabah'ın haberine göre; futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi.

U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.