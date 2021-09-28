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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaraylı Berkan Kutlu'ya A Milli Takım müjdesi! Stefan Kuntz...

Galatasaray'da son dakika haberi... Milli Takım hocası Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını statta izledi. Şenol Güneş döneminde kadroya çağrılan Kerem, Halil Akbunar ve Halil Dervişoğlu'nu canlı izleyen Kuntz'un en çok dikkatini çeken isim ise Berkan Kutlu oldu. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı. 23 yaşındaki orta saha, Kuntz'un beğenisini kazandı. Alman hoca, Berkan'ı aday kadroya çağırmayı düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 06:50
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaraylı Berkan Kutlu'ya A Milli Takım müjdesi! Stefan Kuntz...

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını Aslantepe'de izlerken dikkatini en çok Berkan Kutlu çekti.

12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı. 23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı.

Sabah'ın haberine göre; futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi.

U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.

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