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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da 'kronik sakat' Falcao İspanya'da şov yapıyor! Numara mı yaptı?

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar sonrası büyük bir hüsran yaşatmış ve istikrarsız futbolu sonrasında yönetim tarafından gönderilmişti. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra kabak çekirdeği gibi açılan Radamel Falcao, La Liga’da haftanın golcüsü seçildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Kolombiyalı golcü için 'sakat numarası mı yaptı?' sorusu akıllara geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 06:50
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da 'kronik sakat' Falcao İspanya'da şov yapıyor! Numara mı yaptı?

İspanya'da Radamel Falcao fırtınası esiyor. Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren ve Galatasaray'ın en sıkı takipçisi olan Kolombiyalı, yeni takımında harikalar yaratmaya devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.

Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içende 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti. Falcao'nun bu performansı 15 milyon Euro ile İstanbul'dan ayrılan sarı-kırmızılıları oldukça şaşırtırken "Sakat mıydı yoksa oynamamak için numara mı yaptı" sorularını da beraberinde getirdi.

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