Galatasaray geri döndü ama...

Ligde dört maçtır kazanamayan Galatasaray, Göztepe karşısında kötü gidişe dur dedi. Rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonlarında yediği hatalı golle soyunma odasına geride gitti.
Ligde dört maçtır kazanamayan Galatasaray, Göztepe karşısında kötü gidişe dur dedi. Rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonlarında yediği hatalı golle soyunma odasına geride gitti. Taraftarın yine protesto ettiği Aslan, ikinci yarıya golle başlayarak geri dönüşün sinyalini verdi. Diagne-Halil forvet hattıyla daha istekli bir görüntü ortaya koyan Galatasaray, Morutan'ın bireysel çabasıyla attığı nefis golle 3 puanı kaptı. Dört maç sonra kazanan Aslan, Marsilya maçı öncesinde biraz olsun nefes aldı. Fakat sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları kafaları karıştırdı. 3 yıllık yapılanma vurgusu yapan Terim, tepkiler sonrasında, "Çok üzüldüm, çok kırıldım... Belki ben alışkın değilim, ondan da olabilir. Geldiğimden beri, zamanı çok, son zamanlardaki gidişat bana başka şeyleri düşündürüyor. Kendimle ilgili de Galatasaray'la ilgili de..." diyerek açıklamasıyla kafaları karıştırdı.