SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray-Göztepe maçının devre arasında neler konuşuldu? Kerem Aktürkoğlu açıkladı (GS haberi)

Devre arasında maçı çevirmek adına kararlı olduklarını ve ikinci yarıya bu motivasyonla çıktıklarını ifade eden genç oyuncu, "Genç bir takımız. Birbiriyle saha içinde dışında uyumlu, aile havasında bir takımız. Bu sene biraz daha yaşıt olduğumuz için birbirimizle daha iyi kaynaşıyoruz. Ligde dört maçtır galibiyet alamıyorduk. Bu maçı önemi bizim için çok yüksekti."