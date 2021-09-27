SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray-Göztepe maçının devre arasında neler konuşuldu? Kerem Aktürkoğlu açıkladı (GS haberi)

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 2-1 yendiğimiz mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 2-1 yendiğimiz mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Devre arasında maçı çevirmek adına kararlı olduklarını ve ikinci yarıya bu motivasyonla çıktıklarını ifade eden genç oyuncu, "Genç bir takımız. Birbiriyle saha içinde dışında uyumlu, aile havasında bir takımız. Bu sene biraz daha yaşıt olduğumuz için birbirimizle daha iyi kaynaşıyoruz. Ligde dört maçtır galibiyet alamıyorduk. Bu maçı önemi bizim için çok yüksekti."
"Taraftarlarımız önünde kazanmak istiyorduk. Maça güzel ve baskılı başlamıştık. İlk yarıda talihsiz bir gol yedik. İçeriye girdiğimizde bu maçı ne olursa olsun çevireceğiz dedik. O coşkuyla ikinci yarıya baskıyla başladık ve galibiyet alacağımızı rakip takıma hissettirdik. Taraftarımıza armağan olsun" diye konuştu.
Geçen seneye göre performansını nasıl bulduğuyla ilgili gelen soruya Kerem Aktürkoğlu, "Geçen sene genelde sonradan oyuna giriyordum. Bu sene daha çok 11'de oynayan bir oyuncuyum. Hocam bana şans verdi. Her maç ve her antrenman kendimi geliştirmek için uğraşıyorum."
"Hocalarımla ekstra çalışmalar yapıyorum. Bunun için kendimi hep zorluyorum. Tabii ki saha içinde herkes gibi hata yapabiliyorum. Biz genç bir takımız. Hepimiz hata yapacağız ama bunlardan ders çıkaracağız. Ben de her maç, her antrenmanda kendimi geliştirmek istiyorum."
"Geliştireceğime inanıyorum. İnşallah sezon sonuna doğru takımca, Galatasaray'ı istediği yere, şampiyonluğa ulaştırırız" cevabını verdi.