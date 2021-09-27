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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera maziyi arıyor! Göztepe maçından sonra o istatistik...

Galatasaray'da son dakika haberi... Göztepe’nin golüne adeta davetiye çıkartan Uruguaylı file bekçisi, 7 haftada 24 gol pozisyonunun 10’unda ağlarını düşürerek ligin en kötüsü oldu. Öte yandan Muslera'nın performans düşüşü, Galatasaray camiasında endişeye neden oldu. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera maziyi arıyor! Göztepe maçından sonra o istatistik...

10 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da takımın en çok güvenilen ismi olan Fernando Muslera, bu sezon yaptığı hatalarla şaşırtıyor. Göztepe karşısında yediği golde kalesini boşaltması nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisinin, bu sezonki kötü performansı camiada endişeye neden oldu.

Sabah'ın haberine göre, 35 yaşındaki eldiven, geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yerken, aynı zamanda yüzde 58 olan kurtarış yüzdesiyle de ligin bu değerde en kötü kalecisi durumuna düştü. Eski günlerini arayan Muslera, geçtiğimiz yıllarda yüzde 80'leri geçen kurtarış yüzdeleriyle ligin sıkça en iyisi durumuna gelmişti.

Bu arada Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en çok yenildiği takım 34 kez ile Galatasaray oldu.

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