İrfan’dan dev hata

Galatasaray'ın Göztepe maçında eşitliği sağladığı golde şansı yaver gitti. Halil Dervişoğlu'nun uzaklardan çektiği şutta Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat topu önce ellerinin sonra da bacaklarının arasından kaçırdı. Topun ayağına da çarpmasıyla yetişemeyen İrfan Can meşin yuvarlağı ağlarından çıkarmayı başaramadı. 23 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 5 isabetli şuttan 3'ünü kurtardı. Son anlarda atılan kornerde kalesini terk edip gol arayan İrfan Can'ın bu girişimi ise yeterli olmadı. Genç eldiven eski takım arkadaşı Alpaslan Öztürk ile de maç sonunda karşılaşırken sarıldı.