Halil Dervişoğlu muradına erdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ısrarla kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu, Göztepe karşısında golle tanıştı. Tecrübeli hocanın, Kayseri maçında kadroya almadığı genç futbolcu, dün akşam ilk 11'deki yerini tekrar aldı. Aslında Halil için gece kötü başladı. Maçın 2. dakikasında Feghouli'nin pasında topla buluşan Halil, kötü bir vuruş yaptı. 37'de Halil kalecinin hatalı pasını kaptı. Ama iyi kullanamadı. Boşta olan Feghouli'ye de çıkarmadı.



Halil Dervişoğlu'nun talihi 49. dakikada döndü. Berkan'ın pasında topu kontrol eden 22 yaşındaki futbolcu, sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci İrfan Can üzerine gelen topu kontrol edemedi ve top beşliklerinden kaleye gitti. Halil böylece 3. maçında golle tanışmış oldu.