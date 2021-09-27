Galatasaray hayata döndü

Sarı-kırmızılılar sıkıntılı süreçte Göztepe karşısında mutlak galibiyet istiyordu. Ancak devre sonuna doğru Luyindama'nın hatasında Halil Akbunar topu kaptı. Asistinde Cherif Ndiaye golü yaptı. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öndeyken rakiplerine yakalanan Galatasaray ardından Alanyaspor ve Kayserispor'a kaybetmişti. Göztepe karşısında da yenik duruma düşünce statta homurdanmalar başladı. Luyindama ıslıklanırken Fatih Terim de kulübe arkasındaki taraftarla tartıştı.



ERKEN CEVAP VERDİ

İkinci yarıda Galatasaray erken ve art arda goller buldu. 49'da Halil Dervişoğlu uzaklardan vurdu, İrfan Can'ın büyük hatasında skor 1-1'e geldi. 7 dakika sonra ise Olimpiu Morutan mükemmel bir gol kaydetti. Topu sağ kanatta aldı. Slalom çalımlarla içeri girdi ve akıl dolu bir vuruş yaptı. Galatasaray 2-1'lik skorla 4 haftalık 3 puan özlemini dindirdi. Maç boyunca çok iyi oynamasa da derin bir nefes almak için ihtiyaç duyduğu galibiyete erişti. Marsilya deplasmanı öncesi moral bulmuş oldu.