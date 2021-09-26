İşte Galatasaray Göztepe maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 4 haftadır 3 puana hasret kalan Galatasaray, Marsilya maçı öncesinde sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ve Trabzonspor'la berabere kalan, Alanyaspor ve Kayserispor'a yenilen Aslan, İzmir ekibi karşısında kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Cimbom, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda Turan, Göztepe karşılaşmasının kadrosuna yer almayacak. Ayrıca aldığı 8 maçlık cezası henüz bitmeyen Marcao da takımını yalnız bırakacak.



KADRO YENİDEN DEĞİŞECEK

Yoğun maç programı nedeniyle son oynanan Kayserispor maçında kadroya alınmayan Halil, Cicaldau ve Berkan Kutlu, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e dönüyor. Kayseri'de istenilen performansı ortaya koyamayan Mostafa Mohamed, Taylan Antalyalı ve Sofiane Feghouli'ye ise kulübe yolu gözüktü. Ayrıca Kayserispor karşısında yedek soyunan Kerem Aktürkoğlu ve Morutan da formasına kavuşacak. Teknik ekip, Oğulcan ve Emre Kılınç'ın yerine bu iki isme kanatlarda forma şansı verecek. Ayrıca stoper bölgesinde Alpaslan'ın yerine Luyindama görev yapacak.



GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil



Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Yalçın, Halil, Lourency, Ndiaye



SON 10 MAÇIN BİRİNİ KAYBETTİ

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan müsabakalar olmak üzere Cimbom 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Göz- Göz ise 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.



BERABERLİK UNUTULDU

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'daki mücadele 1-1 sona ermişti.



59. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 90 golüne Göztepe 41 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki müsabakayı Galatasaray 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.



EKSİ AVERAJDA

Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.



GÖZTEPE EKSİKLERLE GELDİ

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Ege Özkayımoğlu, Marko Mihojevic ve Dzenan Burekovic bugün forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde Beykan Şimşek de kırmızı kart cezalısı olduğu için yok.

LİSELİLERDEN TAM DESTEK

Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Göztepe maçı öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanda özel konukları vardı. 130. ve 154. dönem arası Galatasaray Lisesi mezunları, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyuncuları ziyaret ederek, moral verdi. Başkan Burak Elmas'ın da yer aldığı ziyarette sarı-kırmızılılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadelede Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Filiz. Çanakkale Bölgesi Hakemi olan Ali Şansalan, Süper Lig'de 48 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 21 kez ev sahibi, 15 kez de deplasman takımları sahadan 3 puanla ayrıldı.