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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kaptanlar Muslera ve Arda Turan Florya'da takımla toplantı yaptı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son iki maçta gol atamadan rakiplerine mağlup olan Galatasaray'da alarm verildi. Florya'da toplantı kararı alan takım kaptanları Fernando Muslera ile Arda Turan, oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 09:55
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kaptanlar Muslera ve Arda Turan Florya'da takımla toplantı yaptı

Ligde son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre kaptan Arda Turan ve Fernando Muslera'nın liderliğinde futbolcular Florya'da toplantı gerçekleştirdi.

HERKES GÖRÜŞÜNÜ SÖYLEDİ

Kritik zirvede kötü gidişat masaya yatırıldı ve tüm oyuncular yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini ortaya koydu. Toplantının takım içindeki motivasyonu artırdığı ve Göztepe maçı öncesi tam birlik beraberlik ortamı oluştuğu öğrenildi. Özellikle Kayseri'de çok silik bir futbol sergileyen Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki performansı merakla bekleniyor.

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