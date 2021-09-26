Galatasaray Göztepe : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son 4 haftada galibiyete hasret kalan ve yalnızca 2 puan toplayabilen Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Kötü gidişe dur demek isteyen Aslan, ilk yarısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Halil Dervişoğlu ve Morutan'ın golleriyle 2-1 galip tamamladı.

Galatasaray bu skorla puanını 11'e yükseltirken Göztepe 5 puanda kaldı.

TERİM'DEN 6 DEĞİŞİKLİK!

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisinin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç, Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Yukatel Kayserispor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı yedeğe çekerken Taylan Antalyalı'yı 21 kişilik maç kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kayserispor müsabakasında dinlendirdiği Luyindama, Cicaldau, Morutan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi.

TAYLAN ANTALYALI DİNLENDİRİLDİ



Galatasaray'da 6. haftadaki Kayserispor maçında 11'de forma giyen Taylan Antalyalı dinlendirildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan ve döndükten sonra kasık fıtığı ameliyatı geçiren 26 yaşındaki futbolcu, Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 11 karşılaşmada forma giyen Taylan, A Milli Takım'la da 1 maça çıktı.

TARAFTARLARDAN TERİM VE TAKIMA DESTEK

Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi.

Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi.

GÖZTEPE'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 6. haftasında 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçının 11'ini korudu.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı, Galatasaray karşısına İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Wilker Angel, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Lourency Rodrigues, Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye 11'i ile çıktı.

Göztepe'nin yedek kulübesinde Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Efe Can Saçıkara, Makana Baku, Adis Jahovic, Brown Ideye, Atakan Rıdvan Çankaya, Atınç Nukan, David Tijanic, Erkam Kömer yer aldı.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET

Galatasaray Kulübü, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı konuk etti.

Karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadı zeminine çıkan ay-yıldızlı futbolcular, kupayla sarı-kırmızılı taraftarları selamladı. Galatasaray Kulübü, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan milli takımın teknik ekip ve futbolcularına plaket verdi.

Plaket, ikinci başkan Ali Polat Bengiserp tarafından teknik direktör Osman Çakmak'a takdim edildi. Osman Çakmak da Ali Polat Bengiserp'e üzerinde futbolcuların isimlerinin yer aldığı milli takım forması hediye etti.

Galatasaray taraftarları, milli sporculara "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratıyla destek verdi.

STEFAN KUNTZ MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını izleyen Alman teknik adam, ardından Galatasaray-Göztepe müsabakası için Türk Telekom Stadı'na geldi.

Kuntz'a yardımcılığına getirilen Kenan Koçak eşlik etti.