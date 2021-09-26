Haberler Galatasaray Erman Toroğlu yorumladı! Göztepe'nin Galatasaray'a attığı golde ofsayt var mı?

Erman Toroğlu yorumladı! Göztepe'nin Galatasaray'a attığı golde ofsayt var mı?

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırlarken, mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe'nin golünü yorumlarken, "Göztepe'nin attığı gol ofsayt." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 22:43
Erman Toroğlu yorumladı! Göztepe'nin Galatasaray'a attığı golde ofsayt var mı?

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yle karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip 43. dakikada Cherif Ndiaye ile öne geçerken, Galatasaraylılar ofsayt itirazında bulunmuştu.

VAR incelemesi sonucu ofsayt olmadığı gerekçesiyle gol geçerli sayıldı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe'nin golünü yorumladı ve "Göztepe'nin attığı gol ofsayt." dedi.

İşte o değerlendirme:

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