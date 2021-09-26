Erman Toroğlu yorumladı! Göztepe'nin Galatasaray'a attığı golde ofsayt var mı?

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yle karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Konuk ekip 43. dakikada Cherif Ndiaye ile öne geçerken, Galatasaraylılar ofsayt itirazında bulunmuştu.
VAR incelemesi sonucu ofsayt olmadığı gerekçesiyle gol geçerli sayıldı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe'nin golünü yorumladı ve "Göztepe'nin attığı gol ofsayt." dedi.
İşte o değerlendirme:
🎙Erman Toroğlu: Göztepe'nin attığı gol ofsayt.#TakımOyunu pic.twitter.com/rp4dXKv7GA— A Spor (@aspor) September 26, 2021