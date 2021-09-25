SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim çare arıyor! Yeni sistem... (GS haberi)

Ligde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gözler Teknik Direktör Fatih Terim'e döndü. Rakiplerin kolay önlem aldığı sarı-kırmızılılar, basit goller yiyen ve hücumda üretkenlikten uzak bir takım haline geldi.
Bu zinciri kırmak isteyen Terim, oyun sisteminde değişiklik yapmaya karar verdi. 4-3-3'ten yeterli ölçüde faydalanamayan tecrübeli çalıştırıcı, çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanat oyuncuları olmadan 4-4-2 sistemlerini denemeye başladı.
ORTA SAHA ÇOK ÖNEMLİ
İmparator, orta ikiliyi çok koşan ve en az pas hatası yapacak isimlerden kurmayı hedefliyor. Takımın en mücadeleci ismi Berkan'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Fatih Terim; Taylan, Assunçao ve Cicaldau arasında tercih yapmaya hazırlanıyor.