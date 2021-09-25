Galatasaray'a 200 milyonluk maliyet! Ocak ayında...

Sezon başında yapılan 530 milyonluk transfere rağmen 6 haftada 8 puanda kalan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmenin ardından yeni bir transfer harekatı için start verildi. Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca devre arasında Feghouli, Babel, Diagne, Yedlin ve Mohamed'in gönderilmesi için yönetime rapor verdi. Galatasaray'da hedef bu isimlerle en uygun mali şartlarda yolları ayırmak ve yerlerine yine genç ve potansiyelli isimler almak.

Takvim'in haberine göre bu transfer operasyonunun kulübü en az 200 milyonluk maliyet yükünün altına sokacağı belirtiliyor.

Yönetimin Terim'in raporu sonrası ara transferde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.