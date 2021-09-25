GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Milliyet'in haberine göre; Mısır kulübünün asbaşkanı Mohamed El-Etreby, ON Time Sports TV'ye verdiği demeçte sarı kırmızılıların 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde 23 yaşındaki santrforu geri alacaklarını hatırlattı.

Mohamed El-Etreby, "Eğer Galatasaray, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu 31 Aralık'a kadar kullanmazsa oyuncu sezon sonunda Zamalek'e geri dönecek. Yapılan sözleşmede Galatasaray'ın futbolcuyu satın almak istemesi halinde aralık ayının sonuna kadar opsiyon maddesini aktive etmesi şart koşuluyor." ifadelerini kullandı.