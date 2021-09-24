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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui bilgilendirmesi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Yılbaşında geçirdiği talihsiz kazanın ardından gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui'nin tedavisi sürüyor. Galatasaray, Norveçli sağ bekle ilgili bir açıklama yaptı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 14:35
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui bilgilendirmesi!

Galatasaray Kulübü, yılbaşında geçirdiği talihsiz kazanın ardından gözlerinden ağır yaralanan Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin tedavi sürecine ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncunun ABD'deki kök hücre tedavisinin başarılı geçtiği ifade edilirken bugün takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibimiz ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Sacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

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