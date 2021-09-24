SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui bilgilendirmesi!

Galatasaray Kulübü, yılbaşında geçirdiği talihsiz kazanın ardından gözlerinden ağır yaralanan Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin tedavi sürecine ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncunun ABD'deki kök hücre tedavisinin başarılı geçtiği ifade edilirken bugün takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibimiz ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Sacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.