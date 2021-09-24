SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybederek son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. Sezon başında çok büyük bir değişim operasyonu başlatan sarı kırmızılılar tam 11 transfere imza attı.
Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybederek son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. Sezon başında çok büyük bir değişim operasyonu başlatan sarı kırmızılılar tam 11 transfere imza attı.
TABLO AĞIRLAŞTI
Yönetim bu transferler için 25.4 milyon Euro bonservis yükümlülüğünün altına girildi. Gelen isimlerin toplam maaş yükümlülükleri de hesaba katıldığında tablo giderek ağır bir hal aldı.
Takvim'in haberine göre; yapılan 11 transferin sözleşme süresince alacağı maaşlar ile bonservis ve kira bedelleri üst üste konduğunda Galatasaray'ın tam 53 milyon Euro'luk (530 milyon lira) yükün aldığı girdiği ortaya çıktı. Ancak buna rağmen Fatih Terim'in ekibi 6 maçta 8 puan toplayabildi ve henüz ligin başında zirve yarışının gerisinde kaldı.
Gelen isimlerin arasında en büyük maliyet Alexandre Cicaldau'ya ait. Rumen futbolcunun maaş ve 5 yıllık bonservis bedeli 9 milyon 750 bin Euro yapıyor. Galatasaraylı taraftarlar üst üste alınan kötü skorların ardından sosyal medyada isyan bayrağını açmış durumda. Taraftarlar özellikle Fatih Terim'e yönelik ağır eleştiriler yapıyor.
İşte bu sezon yapılan transferler ve Galatasaray'a toplam maliyetleri:
ALEXANDRU CICALDAU
Bonservis: 6.5 milyon Euro
Maaş: 650 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 9 milyon 750 bin Euro
OLIMPIU MORUTAN
Bonservis: 3.5 milyon Euro
Maaş: 630 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 6 milyon 650 bin Euro
PATRICK VAN AANHOLT
Bonservis: Yok
Maaş: 1.9 milyon Euro
Sözleşme: 3 yıl
Toplam maliyet: 5 milyon 700 bin Euro
SACHA BOEY
Bonservis: 1.2 milyon Euro
Maaş: 480 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 3 milyon 600 bin Euro
VICTOR NELSSON
Bonservis: 7 milyon Euro
Maaş: 800 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 11 milyon Euro
BERKAN KUTLU
Bonservis: 4 milyon Euro
Maaş: 700 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 7 milyon 500 bin Euro
GUSTAVO ASSUNÇAO
Kira bedeli: 100 bin Euro
Maaş: 450 bin Euro
Sözleşme: 1 yıl
Toplam maliyet: 550 bin Euro
HALİL DERVİŞOĞLU
Kira bedeli: 1 milyon Euro
Maaş: 850 bin Euro
Sözleşme: 1 yıl
Toplam maliyet: 1 milyon 850 bin Euro
BARIŞ ALPER YILMAZ
Bonservis: 2.1 milyon Euro
Maaş: 280 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 3 milyon 500 bin Euro
AYTAÇ KARA
Bonservis: Yok
Maaş: 600 bin Euro
Sözleşme: 3 yıl
Toplam maliyet: 1.8 milyon Euro
ALPASLAN ÖZTÜRK
Bonservis: Yok
Maaş: 500 bin Euro
Sözleşme: 3 yıl
Toplam maliyet: 1.5 milyon Euro