Haberler Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor... Yapılan 11 transferin sözleşme süresince alacağı maaşlar ile bonservis ve kira bedelleri üst üste konduğunda Galatasaray'ın tam 53 milyon Euro'luk yükün aldığı girdiği ortaya çıktı. Taraftarlar özellikle Fatih Terim'e yönelik ağır eleştiriler yapıyor. İşte tüm detaylar ve transferlerin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 13:33
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybederek son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. Sezon başında çok büyük bir değişim operasyonu başlatan sarı kırmızılılar tam 11 transfere imza attı.


SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

TABLO AĞIRLAŞTI

Yönetim bu transferler için 25.4 milyon Euro bonservis yükümlülüğünün altına girildi. Gelen isimlerin toplam maaş yükümlülükleri de hesaba katıldığında tablo giderek ağır bir hal aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre; yapılan 11 transferin sözleşme süresince alacağı maaşlar ile bonservis ve kira bedelleri üst üste konduğunda Galatasaray'ın tam 53 milyon Euro'luk (530 milyon lira) yükün aldığı girdiği ortaya çıktı. Ancak buna rağmen Fatih Terim'in ekibi 6 maçta 8 puan toplayabildi ve henüz ligin başında zirve yarışının gerisinde kaldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Gelen isimlerin arasında en büyük maliyet Alexandre Cicaldau'ya ait. Rumen futbolcunun maaş ve 5 yıllık bonservis bedeli 9 milyon 750 bin Euro yapıyor. Galatasaraylı taraftarlar üst üste alınan kötü skorların ardından sosyal medyada isyan bayrağını açmış durumda. Taraftarlar özellikle Fatih Terim'e yönelik ağır eleştiriler yapıyor.


İşte bu sezon yapılan transferler ve Galatasaray'a toplam maliyetleri:


SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

ALEXANDRU CICALDAU

Bonservis: 6.5 milyon Euro
Maaş: 650 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 9 milyon 750 bin Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

OLIMPIU MORUTAN

Bonservis: 3.5 milyon Euro
Maaş: 630 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 6 milyon 650 bin Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

PATRICK VAN AANHOLT

Bonservis: Yok
Maaş: 1.9 milyon Euro
Sözleşme: 3 yıl
Toplam maliyet: 5 milyon 700 bin Euro


SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

SACHA BOEY

Bonservis: 1.2 milyon Euro
Maaş: 480 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 3 milyon 600 bin Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

VICTOR NELSSON

Bonservis: 7 milyon Euro
Maaş: 800 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 11 milyon Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

BERKAN KUTLU

Bonservis: 4 milyon Euro
Maaş: 700 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 7 milyon 500 bin Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

GUSTAVO ASSUNÇAO

Kira bedeli: 100 bin Euro
Maaş: 450 bin Euro
Sözleşme: 1 yıl
Toplam maliyet: 550 bin Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

HALİL DERVİŞOĞLU

Kira bedeli: 1 milyon Euro
Maaş: 850 bin Euro
Sözleşme: 1 yıl
Toplam maliyet: 1 milyon 850 bin Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

BARIŞ ALPER YILMAZ

Bonservis: 2.1 milyon Euro
Maaş: 280 bin Euro
Sözleşme: 5 yıl
Toplam maliyet: 3 milyon 500 bin Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

AYTAÇ KARA

Bonservis: Yok
Maaş: 600 bin Euro
Sözleşme: 3 yıl
Toplam maliyet: 1.8 milyon Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim... (GS spor haberi)

ALPASLAN ÖZTÜRK

Bonservis: Yok
Maaş: 500 bin Euro
Sözleşme: 3 yıl
Toplam maliyet: 1.5 milyon Euro

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