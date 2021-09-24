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Galatasaray'da operasyon kapıda

Fatih Terim, Kayserispor maçından ocak ayını işaret ederken devre arasında yeni bir transfer operasyonu yapacağının mesajını verdi. Ocak ayında öncelikle; Fatih, Luyindama, Yedlin, Babel, Feghouli ve Diagne'den kurtulmanın yolları aranacak. Zamalek ikna edilebilirse Mohamed satılıp bütçe yaratılmaya çalışılacak. Daha sonra başta forvet olmak üzere yeni takviyeler yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da operasyon kapıda
Fatih Terim, Kayserispor maçından ocak ayını işaret ederken devre arasında yeni bir transfer operasyonu yapacağının mesajını verdi. Ocak ayında öncelikle; Fatih, Luyindama, Yedlin, Babel, Feghouli ve Diagne'den kurtulmanın yolları aranacak. Zamalek ikna edilebilirse Mohamed satılıp bütçe yaratılmaya çalışılacak. Daha sonra başta forvet olmak üzere yeni takviyeler yapılacak.
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