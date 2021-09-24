Galatasaray'da operasyon kapıda

Fatih Terim, Kayserispor maçından ocak ayını işaret ederken devre arasında yeni bir transfer operasyonu yapacağının mesajını verdi. Ocak ayında öncelikle; Fatih, Luyindama, Yedlin, Babel, Feghouli ve Diagne'den kurtulmanın yolları aranacak. Zamalek ikna edilebilirse Mohamed satılıp bütçe yaratılmaya çalışılacak. Daha sonra başta forvet olmak üzere yeni takviyeler yapılacak.
Fatih Terim, Kayserispor maçından ocak ayını işaret ederken devre arasında yeni bir transfer operasyonu yapacağının mesajını verdi. Ocak ayında öncelikle; Fatih, Luyindama, Yedlin, Babel, Feghouli ve Diagne'den kurtulmanın yolları aranacak. Zamalek ikna edilebilirse Mohamed satılıp bütçe yaratılmaya çalışılacak. Daha sonra başta forvet olmak üzere yeni takviyeler yapılacak.