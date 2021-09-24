Galatasaray'da hedefteki isim Fatih Terim!

BONUSLARLA RAKAM DAHA DA ARTACAK



Bu sezon 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın kasasından 25 milyon euro çıktı. Bu rakam bonus maddeleri sebebi ile daha da artacak. Terim döneminde bonservisine en çok para ödenen oyuncular 13 milyon Euro ile Diagne, 8 milyon Euro ile Luyindama, 7 milyon euro ile Nelsson oldu. Yapılan harcamalara karşın Cimbom, ligde 4 haftada 10 puan kaybetti ve son 32 sezonun en kötü lig başlangıcına imza attı. Ayrıca Terim de ilk 6 haftalık periyottaki en az puanını (8) topladı.



