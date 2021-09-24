Galatasaray'da hedefteki isim Fatih Terim!

Sezona yenilenmiş kadrosuyla büyük umutlarla giriş yapan ve ilk iki maçında iki galibiyet alan Galatasaray, sonrasında girdiği bunalımdan çıkamadı. Sarı-kırmızılılar önce 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçında berabere kaldı. Diğer hafta Trabzonspor karşısında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Aslan, Alanyaspor'a evinde 1-0 yenildi. Son olarak da deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu ve kriz iyice derinleşti. Sarı-kırmızılı takımda en çok tartışılan isim ise teknik direktör Fatih Terim...
Sezona yenilenmiş kadrosuyla büyük umutlarla giriş yapan ve ilk iki maçında iki galibiyet alan Galatasaray, sonrasında girdiği bunalımdan çıkamadı. Sarı-kırmızılılar önce 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçında berabere kaldı. Diğer hafta Trabzonspor karşısında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Aslan, Alanyaspor'a evinde 1-0 yenildi. Son olarak da deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu ve kriz iyice derinleşti. Sarı-kırmızılı takımda en çok tartışılan isim ise teknik direktör Fatih Terim...
13 MAÇTA 28 FARKLI OYUNCU DENEDİ
Terim, hem kadro tercihleri hem de oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Tecrübeli hoca, bu sezon 13 resmi karşılaşmada da sahaya farklı oyuncu dizilişleriyle çıkarken, kadro istikrarı sağlanamadı. İdeal kadrosunu oluşturamayan Terim, son olarak Kayserispor maçında ilk 11'de 6 değişiklik yaptı ancak bu rotasyon da olumlu sonuç vermedi. Bu sezon 13 maçta 28 farklı oyuncu ilk 11'de forma giyerken sistem Kayseri karşısında çöktü.
52 OYUNCUYA 70 MİLYON EURO HARCADI
Fatih Terim, her maç ilk 11'ini değiştirdiği gibi her sezon da takımını baştan aşağıya değiştiriyor. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımdaki son dönemine başladığı andan bu yana 52 oyuncu transfer etti. 2017-2018 sezonunun 17. haftasında yeniden takımın başına geçen Terim, hiçbir transfer sezonunu boş geçmedi. Galatasaray, tecrübeli teknik adamın transfer edilmesini istediği 52 oyuncu için bugüne kadar yaklaşık 70 milyon euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi.