GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan sert eleştiri! "Neticeler doğru Fatih Terim yanlış"

Süper Lig'de üst üste Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Özellikle son Kayserispor karşılaşmasında önemli isimleri kenarda oturtan Terim'e, Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında sert tepki gösterdi. İşte o yazı...
"Galatasaraylılar bilmelidir ki, biz doğru yoldayız, neticeler yanlış" diyor, ekranda gördüğüm Fatih Hocam.. Ama sadece Galatasaraylılar değil, dünya biliyor ki, tam tersi...
"Sorumlu olan benim" diye kabadayılık ettikten sonra, suçun tümünü birer birer futbolculara atarak konuşan Terim'e artık inanan kalmadı..
Maçtan sonra, ekranlara da baktım. Konuşan herkes tek suçlu olarak Fatih Terim'i gösteriyor artık, hem de her konuda. İdmandan maça, futbolla ilgili her konuda suçlanıyor artık Fatih..
Hepsinin ortak eleştirilerinin başında şu var..
"Formalar adaletsiz dağıtılıyor..."