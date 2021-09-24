GALATASARAY HABERLERİ - Gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray'da Fatih Terim ile Muslera kavga mı etti?

Süper Lig'de üst üste Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da, Fatih Terim ile Fernando Muslera'nın tartışma yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hakan Gündoğar'ın iddiasına göre; üst üste 2 gün yedek takımla antrenmana çıkan Uruguaylı kalecinin, "Kayseri'ye gelmiyorum" diyerek rest çektiği ve Fatih Terim'in yardımcılarının araya girerek ortamı yatıştırdığı öne sürüldü.

"GELMİYORUM KAYSERİ'YE"

Hakan Gündoğar, Muslera-Terim gerginliğiyle ilgili, "Son iki antrenmanda yedek takımla antrenmana çıkıyor Fernando Muslera. Kalede Fatih oynuyordu Kayseri maçında. Muslera, ilk gün bir şey demiyor yedek takımla antrenmana çıktığı için. İkinci gün bakıyor tekrar yedek takımda, 'Gelmiyorum Kayseri'ye' diyor. Fatih Hoca'nın yardımcıları araya giriyor, Fernando Muslera ile Fatih Hoca'yı yumuşatıyorlar ve Muslera, Kayseri maçında kaleye geçiyor" ifadelerini kullandı.