Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim yine ocak ayını işaret etti!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim yine ocak ayını işaret etti!

Süper Lig'de üst üste oynadığı Alanyaspor ve Kayserispor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçmiş sezonlarda olduğu gibi sorunların çözümü için yine ara transfer dönemini işaret etti. Sezon başında yaptığı açıklamada yeni bir takım kurduklarını ve 3 yıl sabretmeleri gerektiğini belirten Terim, Kayserispor mağlubiyetinin ardından ise, "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" diyerek taraftardan sabır istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 10:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim yine ocak ayını işaret etti!

Son 3 sezondur alınan her kötü sonuçtan sonra Fatih Terim, taraftarlardan ve camiadan süre istiyor. 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra açıklama yapan Fatih Terim, "Gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız" demiş, sezonu da 6. sırada tamamlamıştı.

2020-2021 sezonunun 11. haftasında oynanan Hatayspor maçından sonra da benzer bir açıklama yapan sarı-kırmızılı hoca, "Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor" açıklamasında bulunmuştu. O sezon da sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Bu sezon başlarken de yeni bir kadro kurduklarını ifade eden ve taraftarlardan 3 yıl sabretmelerini isteyen Terim, 3-0'lık Kayserispor hezimetinden sonra da "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" dedi. Ancak bu açıklama da eleştirileri dindirmedi.

SON DAKİKA