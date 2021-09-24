GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim yine ocak ayını işaret etti!

Son 3 sezondur alınan her kötü sonuçtan sonra Fatih Terim, taraftarlardan ve camiadan süre istiyor. 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra açıklama yapan Fatih Terim, "Gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız" demiş, sezonu da 6. sırada tamamlamıştı.

2020-2021 sezonunun 11. haftasında oynanan Hatayspor maçından sonra da benzer bir açıklama yapan sarı-kırmızılı hoca, "Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor" açıklamasında bulunmuştu. O sezon da sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Bu sezon başlarken de yeni bir kadro kurduklarını ifade eden ve taraftarlardan 3 yıl sabretmelerini isteyen Terim, 3-0'lık Kayserispor hezimetinden sonra da "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" dedi. Ancak bu açıklama da eleştirileri dindirmedi.