Yol doğru skor yanlış

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri mağlubiyeti sonrası önemli açıklamalar yaptı. Terim, "Kaybetmek istemeyiz elbette ama futbolun içinde bunlar. Sezon başında olması, ileride olmasından iyidir. Böyle şeyleri çok gördük, altından kalkmasını biliriz. Eski günlerimize ve iyi oynadığımız maçlara döneceğimiz kesin. 19 şutun 2'si isabetli olursa, 10 pozisyonu golle sonuçlandıramazsak, ve kalemizde tehlike yokken faul yapıp, o faulden gol yersek; daha fazlasını atmamız şart" dedi.



ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Terim şöyle devam etti: "G.Saraylılar bilsin ki biz doğru yoldayız ama neticeler yanlış. Bunların hepsini bir kenara koyacak, ayağa kalkacak tecrübeye sahibiz. Karamsarlığa kapılmanın anlamı yok. Bunların hepsinin üstesinden geliriz. Bugün bazı oyuncuların G.Saray için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkarken, bazılarının da bu fırsatları değerlendiremediklerini gördük. Bunların hepsini teraziye koyup, tartarız; adilhane davranırız. Bir tek sorumlu varsa, o da benim."