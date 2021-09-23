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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Kayserispor-Galatasaray maçının ardından Mbaye Diagne'den paylaşım!

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk. Karşılaşmanın ardından taraftarın kötü sonuçlara tepkisi sürerken, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Mbaye Diagne karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:05
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Kayserispor-Galatasaray maçının ardından Mbaye Diagne'den paylaşım!

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a yenilen Galatasaray ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar Alanyaspor'a 1-0, Kayserispor'a da 3-0 kaybetti.

Alanyaspor maçından önce yaptığı paylaşım yüzünden maç kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, bugün oynanan Kayserispor maçının ikinci yarısında görev aldı.

Senegalli golcü yenilginin ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Tecrübeli golcü, "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz. Lütfen size de ihtiyacımız var ama hayal kırıklığına uğradık yolda ve bu yolda bize uygun bir çok oyun var. İnşallah bir sonraki oyun her şey yoluna girecek." mesajını paylaşarak taraftardan destek istedi.

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