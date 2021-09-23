GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da kimlik bunalımı! 26 farklı futbolcu...

İstediği sonuçları alamayan Galatasaray, kadro istikrarını da sağlanamadı. Sarı-kırmızılılar, pazar günü Alanyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra Kayseri'ye Marcao, Arda, Boey, Barış Alper, Berkan, Cicaldau ve Halil eksiği ile gelirken Kayseri deplasmanında takımın yarısından fazlası değişti.



3 günde 6 farklı isme görev veren Fatih Terim; Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'i dün oynanan karşılaşmada ilk 11'e koydu. Ancak bu 11 de bekleneni veremedi ve 2-0 biten ilk yarı sonunda ikinci devreye G.Saray 3 değişiklikle girdi. Bunlarla birlikte son 4 maçta ilk 45 dakikalar sonunda Galatasaray'ın yaptığı toplam değişiklik sayısı 10 oldu...



